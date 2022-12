Годишно съдържание

сп. Професионално образование,

том XXIV (2022 г.)

Annual Contents

Vocational Education Journal,

Vol. 24, (Year 2022)

PAGES / СТРАНИЦИ

Number 1 / Книжка 1: 1 – 104

Number 2 / Книжка 2: 105 – 210

Number 3 / Книжка 3: 211 – 324

Number 4 / Книжка 4: 325 – 426

Number 5 / Книжка 5: 427 – 524

Number 6 / Книжка 6: 525 – 628

7 – 8 EDITORIAL / КЪМ ЧИТАТЕЛЯ

METHODOLOGY & EXPERIENCE / МЕТОДИКА И ОПИТ

9 – 13 Педагогическото взаимодействие родители – деца – учители –

основа за пълноценно развитие на детската личност в предучилищна възраст [Pedagogical Interaction Parents – Children – Teachers –

a Basis for the Full Development of the Child’s Personality in Preschool Age] / Вержиния Савова / Verzhiniya Savova

111 – 128 The Curriculum / Phil Budgell

219 – 226 Специфика на обучението по хорово дирижиране в специалностите „Музика“ и „Педагогика на обучението по музика“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ [Specifics of Teaching Choir Conducting in the Specialities “Music” and “Pedagogy of Teaching “Music” in Plovdiv University “Paisii Hilendarski”] / Здравка Хвърката /

Zdravka Hvarkata

227 – 234 Прилагане, адаптиране и важност на иновативния метод

саундпейнтинг в предучилищна възраст [Application, Adaptation and Importance of the Innovative Soundpainting Method in Preschool Age] / Десислава Костова / Desislava Kostova

331 – 351 Reconstructing the Mathematics Curriculum for Post-16 Students:

a Comparison of the Approaches in England and Bulgaria / Phil Budgell

352 – 358 Методически насоки при разработване на проектно задание по теоретични технически предмети [Methodological Guidelines for the Development of Project Assignments in Theoretical Technical Subjects] / Мая Ангелова / Maya Angelova

432 – 459 Alternative Approaches to Vocational Education and Training – Part 2 / Phil Budgell

LETTERS TO THE EDITOR / ПИСМА ДО РЕДАКТОР

149 – 160 100-годишнината на Търговската гимназия „Княз Симеон Търновски“ [100th Anniversary of High School of Economics “Knyaz Simeon Tarnovskiˮ] / Снежана Танева / Snezhana Taneva

RESEARCH ACTIVITIES /

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

14 – 28 Българска адаптация на Скàлата на Орегон за измерване на професионални интереси [Bulgarian Adaptation of the Oregon Vocational Interest Scale] / Ева Папазова / Eva Papazova

29 – 36 Храненето като компонент на спортната подготовка [Nutrition as a Component of Sports Preparation] / Мая Чипева / Maya Chipeva

129 – 138 Социално-педагогическо приложение на STEAM подхода при ученици със специални образователни потребности в професионалното обучение [Socio-Pedagogical Application of the STEAM Approach for Students with Special Educational Needs in Vocational Training] / Калоян Дамянов / Kaloyan Damyanov

235 – 245 Ученето чрез дизайн като прагматичен подход за подобряване на професионалното педагогическо образование [Learning by Design as a Pragmatic Approach for Improving the Professional Teachers’ Education] / Нина Герджикова / Nina Gerdzhikova

359 – 368 Професионална квалификация по религия за учители нетеолози: добра практика на УниБИТ [Professional Qualification in Religion for Teachers Non-Teologians: a Best Practice of the University of Library Studies and IT] / Жоржета Назърска / Georgeta Nazarska

460 – 472 Счетоводното образование – подготовка на професионалисти,

готови за бъдещето [Accounting Education – Training Professionals Ready for the Future] / Бистра Николова / Bistra Nikolova

473 – 484 Деца – игровизация – климатична грамотност [Children – Gamification – Climate Literacy] / Любимка Габрова / Lyubimka Gabrova

485 – 496 Тенденции във вътрешните комуникации [Trends in Internal Communications] / Николай Кънчев / Nikolay Kanchev

531 – 540 Науката за здравето в обучението на студентите по кинезитерапия и физическо възпитание [Health Science in Student Education in Kinesitherapy and Physical Education] / Наталия Петрова, Диана Иванова / Nataliya Petrova, Diana Ivanova

STEPS TO SUCCESS / СТЪПКИ КЪМ УСПЕХА

37 – 41 Бинарните уроци по физика и астрономия [Binary Lessons in Physics and Astronomy] / Таня Ганева Ганева / Tanya Ganeva Ganeva

42 – 48 Йовковият „Серафим“ и онлайн обучението [Yordan Yovkov’s “Seraphim” and Online Learning] / Нели Минкова / Neli Minkova

139 – 148 Великденските празници – обща цел на европейските педагози в eTwinning общността за споделяне и сътрудничество

[Easter Holidays – a Common Goal for European Educators in the eTwinning Community to Share and Collaborate] / Цветослава Илиева /

Tsvetoslava Ilieva

246 – 252 Дуалното обучение – едно добро решение на актуални социално-икономически проблеми [Dual Training – a Good Solution to Current Socio-economic Problems] / Силвия Тонева / Silvia Toneva

253 – 262 Работодателската марка като конкурентно предимство

[The Employer Branding as a Competitive Advantage] / Николай

Кънчев / Nikolay Kanchev

369 – 378 Корпоративната социална отговорност и репутацията на организацията [Corporate Social Responsibility and Organisational Reputation] /

Николай Кънчев / Nikolay Kanchev

379 – 384 Движение и здраве – скачам, тичам и се забавлявам, но на пътя аз внимавам [Movement and Health – I Jump, Run and Have Fun, but I’m Careful on the Street] / Гьокджан Костадинова / Gyokdzhan Kostadinova

497 – 502 Creative Reflection / Janneke Camps

503 – 509 Crossing Boundaries in International Cooperation / Jan-Willem Noom

510 – 515 Building Intercultural Awareness with FORCE-IT62 / Hinno Bel

541 – 550 Резултати от изследване на агресивните нагласи и емоционално състояние на студентите от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Медицинския колеж „Йорданка Филаретова“ [Results of a Study of the Aggressive Attitudes and Emotional State of the Students of Sofia University “St. Kliment Ohridskiˮ and Medical College “Y. Filaretovaˮ] / Елица Стоянова, Анжелина Янева, Бояна Митрева / Elitsa Stoyanova, Anzhelina Yaneva, Boyana Mitreva

551 – 560 Проучване интереса, мотивацията и очакванията на представители на нежния пол, практикуващи футболно съдийство [Studying the Interest, Motivation and Expectations of Fairer Sex Football Referees] / Донка Желева-Терзиева / Donka Zheleva-Terzieva

561 – 571 Модел за обучение по рекреология в медицинската козметика [Recreology Training Model in the Medical Cosmetics] / Хрета Аспарухова, Данелина Вачева / Hreta Asparuhova, Danelina Vacheva

572 – 580 Проучване на отношението на студентите от Софийския университет към обучението по тенис след ковид пандемията [Study of the Attitude of Sofia University Students to the Study of Tennis after the Covid Pandemic] / Евгени Йорданов / Evgeni Yordanov

581 – 587 Възможно ли е канго джъмпс аеробиката да бъде включена в учебните програми по спорт в университетите [Could Kango Jumpers be Included in University Sports Curriculum] / Мая Чипева / Maya Chippeva

588 – 597 Образователният потенциал на учебната дисциплина физическо възпитание и спорт [The Educational Potential of the Subject Physical Education and Sport] / Петя Христова / Petya Hristova

598 – 614 Проучване подготовката на студенти, бъдещи спортни педагози [Study of the Training of Students, Future Sports Teachers] / Янко

Руменов / Yanko Rumenov

SCHOOL FOR TEACHERS / УЧИЛИЩЕ ЗА УЧИТЕЛИ

49 – 62 Модел за проектно базирано обучение в пресечната точка на общото ипрофесионалното образование [Model for Project-Based Training at the Intersection Point of General and Vocational Education] / Бистра Таракова / Bistra Tarakova

63 – 70 Изграждане на позитивни нагласи за предприемачество и социална активност чрез иновативната обучителна система ILS (InnoSchool) [Developing a Positive Mindset to Entrepreneurship and Social Activity through the Innovative Learning System (InnoSchool)] / Анелия Попова,

Мария Костадинова / Anelia Popova, Maria Kostadinova

71 – 87 Трудно ли е порастването в историята [Is it Difficult to Grow in History] / Иво Точевски, Бистра Таракова / Ivo Tochevski, Bistra Tarakova

88 – 96 Практическото обучение в реална работна среда – предпоставка за качествено професионално образование (на основата на опит в практическото обучение по професия „Ресторантьор“) [Practical Training in Real Work Environment – a Precondition for Quality Professional Education (Based on Experience in Practical Training on Profession “Restauranteur”)] / Мария Илиева, Красимир Илиев / Maria Ilieva, Krasimir Iliev

161 – 169 STEM подход в обучението по математика във втори клас [STEM Approach in Teaching Mathematics in Second Grade] / Веселина

Георгиева / Veselina Georgieva

170 – 183 PERMA модел за стимулиране на образователните постижения на децата и учениците от XXI в. [Perma Model for 21st Century Student Success Motivation] / Севил Иванова, Михаил Ненов /

Sevil Ivanova, Mihail Nenov

184 – 188 Приложение на бинарния урок като форма на обучение в учебните часове по история и цивилизации [Application of the Binary Lesson as a Form of Teaching in the Lessons of History] / Даниела Христова / Daniela Hristova

199 – 203 Използване на статистически методи и ИКТ за представяне на преобладаващ личностен тип в класа [Application of Statistic Methods and ICT for Representation of a Dominant Personality Type] / Полина Димитрова / Polina Dimitrova

263 – 275 „Моята улица“– проектно базирано обучение по математика в първи клас [“My Street” – Project-Based Learning in Mathematics in First Grade] / Веселина Иванова Георгиева / Vesselina Ivanova Georgieva

276 – 284 Прилагане на PERMA модел в иновативен STEM предмет „Космически изследвания“ [Application of the PERMA Model in an Innovative STEM Subject – Space Research] / Михаил Бориславов Ненов, Севил Юсуф Иванова, Грета Димитрова Стоянова, Таня Маркова Сребрева / Mihail Borislavov Nenov, Sevil Yusuf Ivanova, Greta Dimitrova Stoyanova, Tanya Markova Srebreva

285 – 293 Бинарният урок като средство за надграждане на задължителния образователен минимум по математика във втори клас

[The Binary Lesson as a Means of Upgrading the Compulsory Minimum in Mathematics in the Second Grade] / Веселина Георгиева, Таня Иванова / Veselina Georgieva, Tanya Ivanova

294 – 301 Интегративни връзки в обучението по околен свят, математика и информационни технологии в I клас [Integrative Teaching in Science, Matematics and IT in 1st grade] / Даниела Христова, Таня Сребрева, Веселина Георгиева / Daniela Hristova, Tanya Srebreva, Veselina Georgieva

302 – 305 Панаир на науката [Science Fair] / Грета Стоянова / Greta Stoyanova

306 – 310 „Майнкрафт“ като образователен инструмент за реализиране на интегрирания подход [Minecraft as an Education Tool for the Application of Integral Learning] / Даниела Борисова Христова, Таня Маркова Сребрева / Daniela Borisova Hristova, Tanya Markova Srebreva

311 – 316 Намаление, или защо учим математика [Discount or Why We Study Math] / Веселина Георгиева / Veselina Georgieva

385 – 396 STEM образователни практики за българския учител [STEM Learning Practices for Bulgarian Teachers] / Мариета Христова / Marieta Hristova

397 – 411 STEM в класната стая (ролята на технологиите и играта като част от образователния процес) [STEM in the Classroom (the Role of Technology and Gamification as Part of the Educational Process)] /

Ива Григорова / Iva Grigorova

412 – 419 Ученическото самоуправление през погледа на един психолог [Student Self-government through the Eyes of a Psychologist] /

Борислава Петрова / Borislava Petrova