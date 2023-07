Малко познати личности в българското професионално образование: Стефана Писарева-Шнитер (1892 – 1944)

Жоржета Назърска

Университет по библиотекознание и информационни технологии

https://doi.org/10.53656/voc23-311malk

Резюме. В статията се проучват животът и професионалната дейност на Стефана Писарева-Шнитер (1892 – 1944) – слабо известна фигура в историята на българското професионално образование…

Addressing the Problem of Surplus School Places in a Municipality; Based on a Taxonomy of Educational

Dr Phil Budgell

Education Leadership Consultancy – Sheffield, UK

https://doi.org/10.53656/voc23-310addr

Abstract. Initially, this paper illustrates the 20% fall between 2001 and 2021 in the population of The Province, The Municipality and within The City…

Отбранителните способности на механизираните и танковите формирования – предизвикателства и значимост

Кап. Славена Желязкова-Генкова,

полк. доц. д-р Калин Градев

Военна академия „Георги С. Раковски“

https://doi.org/10.53656/voc23-320otbr

Резюме. Целите на отбранителната политика се достигат чрез изграждане и непрекъснато развитие на подходящи отбранителни способности за противодействие на съвременните предизвикателства, рискове и заплахи и достигане на отбранителни способности за ефективно участие в пълния спектър от операции, водени от НАТО и ЕС…

Войната в Украйна в ракурса на предизборната кампания за 49-ото обикновено народно събрание

Боряна Райчева-Данаилова

Университет за национално и световно стопанство

https://doi.org/10.53656/voc23-351voin

Резюме. Кризата в политическото говорене у нас (2022 – 2023 година) беше силно повлияна от започналия официално на 24 февруари 2022 година военен конфликт в Украйна. Войната, която разтърси политиката на международно ниво, разкри дебелите червени линии между политическите субекти в България, задълбочавайки парламентарната криза, достигнала състояние на колапс през последната година и половина…

Децентрализирани социални медии

Васил Календеров

Университет за национално и световно стопанство

https://doi.org/10.53656/voc23-512dece

Резюме. Моделът, по който най-известните социални медии функционират, има своите недостатъци и те са ясно видими през последните години…

Изкуственият интелект в здравния PR

Гергана Дончева Янков

Университет за национално и световно стопанство

https://doi.org/10.53656/voc23-513izku

Резюме. Каква е ролята на изкуствения интелект (ИИ) в здравния пъблик рилейшънс? Как той преустройва света на здравния PR? Дали ИИ е заплаха за здравните пиари, или се превръща в техен незаменим помощник? Целта на научния доклад е да отговори на тези и още въпроси относно приложението на изкуствения интелект в здравните публични комуникации…

