Not So Much an Axiomatic System, More a Taxonomy of Educational Objectives

Phil Budgel 1), Mitko Kunchev 2)

1)Education Leadership Consultancy – Sheffield (UK)

2)Ruse (Bulgaria)

https://doi.org/10.53656/voc23-110nots

Abstract. By analysing, in detail, the requirements of any axiomatic system, the authors have concluded that it is not possible to ‘Axiomatize the Education System’ in any meaningful way; the process cannot comply with the demands of axiomatization:..

Informal Educators as a Subjects of Pedagogical Interaction in Pedagogy of Informal Education

Dr. Tanya Zhelyazkova-Teya

Institute of Informal Innovations (Bulgaria)

https://doi.org/10.53656/voc23-121info

Abstract. The article presents the characteristics of informal educators as subjects of pedagogical interaction in Pedagogy of informal education, created by the author in 2020 as a new self-contained branch of pedagogy…

УЧИЛИЩЕ ЗА УЧИТЕЛИ

Днес представяме: Професионалната гимназия по туризъм „Иван П. Павлов“ – Русе

Ранно кариерно ориентиране – тенденция и/или успех

Йордан Адолфов

Професионална гимназия по туризъм „Иван П. Павлов“ – Русе

https://doi.org/10.53656/voc23-150rann

Резюме. В настоящото изследване се разглежда подготовката на учениците за бъдещо кариерно развитие в страната и чужбина….

Информационните и комуникационните технологии – съвременно средство за образование

Биляна Николова

Професионална гимназия по туризъм „Иван П. Павлов“ – Русе

https://doi.org/10.53656/voc23-151komu

Резюме. В изследването се представят предимствата при използването на информационните и комуникационните технологии в образованието…

Представяне на организацията и управлението на хотел от световния елит

Цветелина Петрова

Професионална гимназия по туризъм „Иван П. Павлов“ – Русе

https://doi.org/10.53656/voc23-153pred

Резюме. В текста се разглежда понятието „хотелиерство“ според българските…

Българският туризъм в условията на КОВИД-19 и след него

Иван Бонев

Професионална гимназия по туризъм „Иван П. Павлов“ – Русе

https://doi.org/10.53656/voc23-152bulg

Резюме. В текста се описва същността на туризма. Разглеждат се статистическите проучвания за развитие на туризма, неговата дигитализация и промените, които настъпват с цел приспособяване към новите условия…

