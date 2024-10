Modern Methods of Teaching Agricultural Disciplines in Vocational High Schools of Agriculture

Georgi Kostov

Agricultural University – Plovdiv

https://doi.org/10.53656/voc2024-2-3-01

Abstract. The mission of the agricultural sciences has always been to seek how to grow crops and manage farm animals in order to produce high quality and quantity food and fiber to satisfy the needs of an ever-growing population…

виж повече

„Сили – движение и равновесие. Биомеханика на човешкото тяло“ – интердисциплинарна STEAM практика

Антоанета Донева

Василка Кочева

51. СУ „Елисавета Багряна“ – София

https://doi.org/10.53656/voc2024-2-3-02

Резюме. Учебната практика, която споделяме, възникна спонтанно и е базирана на взаимодействието на биологията, физиката, технологията и изкуството, спорта и математиката…

виж повече

Скачена с Х-хромозомата рецесивна наследственост – интердисциплинарен урок по биология, история и английски език

Десислава Стойнева

Природо-математическа гимназия „Христо Смирненски“ – Перник

https://doi.org/10.53656/voc2024-2-3-03

Резюме. Урокът “X-linked recesive inheritance” е интердисциплинарен, част от учебната програма по иновативен предмет наука и технологии…

виж повече

Да навлезем в науката с игри

Д-р Стефан Петров

199. ОУ „Св. Ап. Йоан Богослов“ – София

https://doi.org/10.53656/voc2024-2-3-04

Резюме. Младите изследователи от клуб „Да навлезем в науката с игри“ и ученици от петите класове в 199. ОУ „Св. Ап. Йоан Богослов“ взеха участие в уъркшоп по повод Световния ден на бъбрека…

виж повече

Social Entrepreneurship – education – Local Authorities: Historical Roots and Future Strategies

Dr. Silviya Georgieva, Chief Assist. Prof.

University of National and World Economy (Bulgaria)

https://doi.org/10.53656/voc2024-2-3-05

Abstract. Social enterprises are the subject of great interest from authorities at various levels, academia, business promotion organizations…

виж повече

The EU’s Policy towards Modernizing the Legislative Framework on Anti-corruption: Anti-corruption Reforms in Bulgaria

Svetoslav Spassov

University of National and World Economy – Sofia, Bulgaria

https://doi.org/10.53656/voc2024-2-3-06

Abstract. This article explores the EU’s anti-corruption legislation and policy framework, with a focus on Bulgarian reforms. It reviews key EU directives and institutions involved in combating corruption, and assesses Bulgaria’s progress and alignment with EU standards…

виж повече

Любопитно и полезно за храните и напитките

Д-р Галя Аралова

Професионална гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“ – София

https://doi.org/10.53656/voc2024-2-3-07

Резюме. Статията представя комбинирана, споделена педагогическа практика, реализирана в две части: споделена проектно базирана практика „Любопитно и полезно за храните и на питките“ в VIII клас и извънкласна училищна практика „Седмица на здравословните храни и хранене“ за учениците от гимназията…

виж повече

Двата модела практика в професионалното обучение: теоретична или реална и практическа, SWOT анализ

Докторант инж. Илиян Василев

Факултет по педагогика – СУ „Климент Охридски

https://doi.org/10.53656/voc2024-2-3-08

Резюме. Образованието, като многостранен процес, обхваща както теоретични знания, така и практическо приложение на тези знания…

виж повече