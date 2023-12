Годишно съдържание

сп. Професионално образование,

том XXV (2023 г.)

Annual Contents

Vocational Education Journal,

Vol. 25, (Year 2023)

PAGES / СТРАНИЦИ

Number 1 / Книжка 1: 1 – 96

Number 2 / Книжка 2: 97 – 204

Number 3 / Книжка 3: 205 – 308

Number 4 / Книжка 4: 309 – 416

Number 5 / Книжка 5: 417 – 520

Number 6 / Книжка 6: 521 – 624

METHODOLOGY & EXPERIENCE / МЕТОДИКА И ОПИТ

9 – 27 Not So Much an Axiomatic System, More a Taxonomy of Educational Objectives / Phil Budgel, Mitko Kunchev

144 – 153 Реализиране на дуалната форма на обучение в България – проблеми и предизвикателства [Implementation of the Dual Form of Training in Bulgaria – Problems and Challenges] / Силвия Тонева / Silvia Toneva

154 – 168 Анализ применения принципов теорий мотивации в геймификации обучения [Analysis of the Application of the Principles of the Theories of Motivation in the Gamification of Learning] / Абрамова Оксана Федоровна / Abramova Oxana Fedorovna

211 – 222 Малко познати личности в българското професионално образование: Стефана Писарева-Шнитер (1892 – 1944) [Little-Known Personalities in Bulgarian Vocational Education: Stefana Pissareva-Schnitter (1892 – 1944)] / Жоржета Назърска / Georgeta Nazarska

223 – 246 Addressing the Problem of Surplus School Places in a Municipality: Based on a Taxonomy of Educational Objectives / Phil Budgell

315 – 326 School Leadership / Phil Budgell

423 – 444 Axiomatizing the Education System: Analysis, Taxonomy or Professional Development?/ Phil Budgell

RESEARCH ACTIVITIES / ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

28 – 42 Informal Educators as a Subjects of Pedagogical Interaction in Pedagogy of Informal Education / Tanya Zhelyazkova-Teya

103 – 119 Образователни цели и типове алгоритмично мислене в теми от турнира „Черноризец Храбър“ за II – IV клас [Educational Goals and Types of Computational Thinking in the Competition Papers for II – IV Grades of the Chernorizets Hrabar Tournament] / Борислав Лазаров / Borislav Lazarov

120 – 143 Key Performance Indicators – Input, Intervening and Output Variables / Phil Budgell

247 – 260 Отбранителните способности на механизираните и танковите формирования – предизвикателства и значимост [The Defensive Capabilities of Mechanized and Tank Formations – Challenges and Significance] / Славена Желязкова-Генкова, Калин Градев / Slavena Zhelyazkova-Genkova, Kalin Gradev

STEPS TO SUCCESS / СТЪПКИ КЪМ УСПЕХА

43 – 53 Ранно кариерно ориентиране – тенденция и/или успех [Early Career Orientation – Trend and/or Success] / Йордан Адолфов / Yordan Adolfov

54 – 66 Представяне на организацията и управлението на хотел от световния елит [Presentation of the Organization and Management of a World’s Elite Hotel] / Цветелина Петрова / Tsvetelina Petrova

67 – 72 Информационните и комуникационните технологии – съвременно средство за образование [Information and Communication Technologies – a Contemporary Tool for Education] / Биляна Николова / Bilyana Nikolova

73 – 87 Българският туризъм в условията на КОВИД-19 и след него [Bulgarian Tourism in the Conditions of COVID-19 and after It] / Иван Бонев / Ivan Bonev

169 – 178 Способността за учене – основна предпоставка за компетентност и реализация [The Ability to Learn – a Basic Prerequisite for Competence and Fulfilment] / Христо Георгиев / Hristo Georgiev

179 – 185 Анализ на концепцията за мултидомейнови oперации и интегриране на нововъзникващата идея за „боен облак“ [Concept Analysis of Multidomain Operations and Integration of the Emerging Combat Cloud Idea] / Кристина Крумова / Kristina Krumova

186 – 195 Същност и класификация на безпилотни надводни апарати [Nature and Classification of Unmanned Surface Vehicles] / Димитър Йончев / Dimitar Yonchev

261 – 281Войната в Украйна в ракурса на предизборната кампания за 49-ото обикновено народно събрание [The War in Ukraine in the Perspective of the Election Campaign for the 49th Ordinary National Assembly] / Боряна Райчева-Данаилова / Boryana Raycheva-Danailova

282 – 291 Децентрализирани социални медии [Decentralised Social Media] / Васил Календеров / Vasil Kalenderov

292 – 300 Изкуственият интелект в здравния PR [Artificial Intelligence in Health PR] / Гергана Дончева Янков / Gergana Doncheva Yankov

327 – 338 Англоезичният пътепис за България в зората на ХХ в.: създател на образи и медиатор на идентичности [The Anglophone Travelogue about Bulgaria at the Beginning of the Twentieth Century: Generator of Images and Mediator of Identities] / Мая Бойчева / Maya Boycheva

339 – 354 Традиционен срещу дигитален PR – предимства и недостатъци [Traditional vs Digital PR – Advantages and Disadvantages] / Любослава Миткова / Lyuboslava Mitkova

355 – 382 Стратегически документи за развитието на спорта в България [Strategic Documents for the Development of Sport in Bulgaria] / Василена Иванова / Vasilena Ivanova

383 – 389 Влияние на COVID-19 върху структурата на сутрешните телевизионни блокове в България в периода 2020 – 2023 г.

[Impact of COVID-19 on the Structure of Morning Shows in Bulgaria in Period 2020 – 2023] / Мария Константинова / Maria Konstantinova

390 – 407 Стриймингът на сценични изкуства – необходимост или екстра: мнения на мениджъри на театрални организации [Performing Arts Streaming – a Necessity or an Extra: Oppinions of Theatre Organization Managers] / Симона Нанова / Simona Nanova

445 – 434 Организация на обучението при използване на модела 1:1 във Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ [Organization of Teaching using the 1:1 Model in the Second English Language School “Thomas Jefferson”] / Веселина Иванова, Емилия Лазарова, Анета Кинева / Veselina Ivanova, Emilia Lazarova, Aneta Kineva

455 – 467 Компетентностният подход в класната стая на XXI век – междудисциплинарно учене [The Competency-based Learning Approach in the 21st Century Classroom – Interdisciplinary Learning and Teaching] / Мария Методиева Генова / Maria Metodieva Genova

468 – 475 Компетентности и умения в часовете по втори чужд език [Competencies and Skills in Second Foreign Language Lessons] / Маргарита П. Петрова / Margarita P. Petrova

476 – 483 Добри практики, използвани в извънкласната дейност „Училищни медии“ [Good Practices Used in School Media Extracurricular Activities] / Мария Павлова / Maria Pavlova

484 – 491 Ученическото самоуправление за развитие на училищната общност и формиране на ценности [Students’ Self-government for Development of School Community and Formation of Values] / Маргарита Игнатова / Margarita Ignatova

492 – 502 Проблемно базираното обучение и проектно базираното обучение в STEM направлението [Problem-Based Learning and Project-Based Learning in STEM] / Севдалина С. Стоянова / Sevdalina S. Stoyanova

503 – 511 Дигитализация на учебния процес с междупредметни връзки (математика, физика и информационни технологии) и изкуствен интелект [Digitalization of the Learning Process with Cross-curricular Links (Mathematics, Physics and Information Technology) and Artificial Intelligence] / Гергана Дерибанова, Анета Кинева, Соня Кунчева / Gergana Deribanova, Aneta Kineva, Sonya Kuncheva

529 – 537 Приложение на електронните образователни ресурси в инtердисциплинарните STEM уроци [Application of Electronic Educational Resources in STEM Interdisciplinary Lessons] / Емилия Лазарова, Веселина Иванова, Ирина Костадинова, Анета Кинева, Георги Йорданов / Emilia Lazarova, Veselina Ivanova, Irina Kostadinova, Aneta Kineva, Georgi Yordanov

538 – 545 Ученическото самоуправление за развитие на училищната общност и формиране на ценности [Student Self-Government for School Community Development and Values Formation] / Маргарита Игнатова / Margarita Ignatova

546 – 549 Има ли място „Новото изкуство“ в класните стаи? Алтернатива ли е моделът 1:1 [Is there a Place for a “New Art” in the Classroom? Is the 1:1 Model an Alternative] / Георги Йорданов / Georgi Yordanov

550 – 560 Въздействие на COVID-19 пандемията върху физическото състояние на децата [Impact of the COVID-19 Pandemic on the Physical Condition of Children] / Огнян И. Комитов / Ognyan I. Komitov

561 – 569 Извънкласната дейност в подкрепа на интересите и талантите на учениците [Extracurricular Activities to Support Students‘ Interests and Talents] / Таня Божилова / Tanya Bozhilova

570 – 576 Открит урок по програма „Иновации в действие“ – тема „Олимпийски игри и спортове“ [“Innovation in Action Program Demonstration Lesson – “Olympic Games and Sports”] / Екатерина Ивкова / Ekaterina Ivkova

577 – 585 Развитие на компетентности и умения чрез медийната грамотност в часовете по история [Developing Competences and Skills through Media Literacy in History Classes] / Надежда Алексиева /

Nadezhda Alexieva

586 – 609 Формиране на географска компетентност за устойчиво развитие чрез проектна дейност [Building Geographical Competence for Sustainable Development through Project Work] / Мариана Бошнакова / Mariana Boshnakova