МЕТОДИКА И ОПИТ

Alternative Approaches to Vocational Education and Training – Part 2

Dr. Phil Budgell

Education Leadership Consultancy (UK)

https://doi.org/10.53656/voc22-501alte

Abstract. In this paper, the author continues the discussion he started in Budgell (2021): Alternative Approaches to Vocational Education and Training…

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Счетоводното образование – подготовка на професионалисти, готови за бъдещето

Гл. ас. д-р Бистра Николова

Икономически университет – Варна

https://doi.org/10.53656/voc22-511scet

Резюме. Целта на статията е да представи резултатите от проучване на съвременните тенденции в счетоводната професия, свързани с необходимостта от придобиване на знания, умения и компетентности за постигане на успешна професионална реализация на изучаващите счетоводство в условията на бързо развитие на информационните технологии и дигитална трансформация…

Деца – игровизация – климатична грамотност

Любимка Габрова

ДГ „Калина“ – Плевен

https://doi.org/10.53656/voc22-512igra

Резюме. Авторът споделя идеите си и опита си за апробиране на образователен модел „дете – игровизация – климатична грамотност (компетентност)“ при 6 – 7-годишните деца…

Тенденции във вътрешните комуникации

Николай Кънчев

ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград

https://doi.org/10.53656/voc22-555tend

Резюме. Светът на корпоративните комуникации активно започна да използва нови технологии, за да разпространява ефективно посланието на организацията до заинтересованите публики – както вътрешни, така и външни…

СТЪПКИ КЪМ УСПЕХА

Creative Reflection

Eng. Janneke Camps

Aeres University of Applied Sciences – Wageningen (Netherlands)

https://doi.org/10.53656/voc22-530crea

Abstract. In our floral industry trend is a very important factor. As a university we are very aware of this phenomenon…

Crossing Boundaries in International Cooperation

Eng. Jan-Willem Noom

Aeres University of Applied Sciences – Wageningen, Netherlands)

https://doi.org/10.53656/voc22-531cros

Abstract. Not only students, but also teachers in vocational (higher) education work together with people from all kinds of organizations, with different disciplines, cultures and perspectives…

Building Intercultural Awareness with Force-It62

Hinno Bel, MA

Aeres University of Applied Sciences – Wageningen (Netherlands)

https://doi.org/10.53656/voc22-532buil

Abstract. Flexibility, Openness, Respect, Cultural Empaty, Emotional Stability, Initative, Trust…

