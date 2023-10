Axiomatizing the Education System: Analysis, Taxonomy or Professional Development?

Dr. Phil Budgell

Education Leadership Consultancy – Sheffield (UK)

https://doi.org/10.53656/voc23-501axio

Abstract. The author starts by attempting to Axiomatize the Education System and by clearly outlining what is meant by Axioms and the Axiomatic Method. Essentially. he takes an Axiomatic Approach to defining Axiomatization. He then describes how a facilitated workshop was used to agree the key features of the education system…

УЧИЛИЩЕ ЗА УЧИТЕЛИ

Днес представяме: Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ – София

Организация на обучението при използване на модела 1:1 във Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“

Веселина Иванова, Емилия Лазарова, Анета Кинева

Втора английска езикова гимназия

„Томас Джеферсън“ – София

https://doi.org/10.53656/voc23-550orga

Резюме. Google Workspace е електронна платформа, съдържаща система от дигитални инструменти, позволяващи създаването, съхранението и споделянето на цифрови документи, комуникация и сътрудничество чрез облачна технология при управлението и обучението в училище…

Компетентностният подход в класната стая на XXI век – междудисцип­линарно учене

Д-р Мария Методиева Генова

Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ – София

https://doi.org/10.53656/voc23-553comp

Резюме. Целта на настоящата статия е представяне на добра образователна практика за прилагане на компетентностния подход във втори гимназиален етап чрез междудисциплинарно учене…

Компетентности и умения в часовете по втори чужд език

Маргарита П. Петрова

Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ – София

https://doi.org/10.53656/voc23-552caso

Резюме. Преподаването на чужд език е все по-голямо предизвикателство в контекста на бързо изменящата се среда и нуждата от интегрирано, практически насочено образование и висока адаптивност към съвременните условия на живот…

Добри практики, използвани в извънкласната дейност Училищни медии

Мария Павлова

Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ – София

https://doi.org/10.53656/voc23-553comp

Резюме. Тази научна статия има за цел да представи добри практики, които се използват в часовете, свързани с провеждането на извънкласни дейности – „Училищни медии“. Основават се на иновативни подходи, работа с дигитални инструменти и използване на хибридно обучение…

Ученическото самоуправление за развитие на училищната общност и формиране на ценности

Маргарита Игнатова

Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ – София

https://doi.org/10.53656/voc23-554ucen

Резюме. Обект на настоящата статия е ролята на ученическото самоуправление в процеса на формиране на активно гражданство и възпитание в ценностите на XXI век във Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“…

Проблемно базираното обучение и проектно базираното обучение в STEM направлението

Севдалина С. Стоянова

Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ – София

https://doi.org/10.53656/voc23-555prob

Резюме. Времето и контекстът, в които живеят и учат днешните ученици, са сложни и динамични. Педагогическите методи и похвати, които вчера са давали добри резултати, днес са недостатъчно ефективни…

Дигитализация на учебния процес с междупредметни връзки (математика, физика и информационни технологии) и изкуствен интелект

Гергана Дерибанова, Анета Кинева, Соня Кунчева

Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ – София

https://doi.org/10.53656/voc23-558digi

Резюме. В съвременния живот важна роля в подобряването на образованието и подготовката на учениците играят междупредметните връзки, които включват математика, физика и информационни технологии…

