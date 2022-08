МЕТОДИКА И ОПИТ

Reconstructing the Mathematics Curriculum for Post-16 Students: A Comparison of the Approaches in England and Bulgaria

Dr. Phil Budgell

Education Leadership Consultancy (UK)

https://doi.org/10.53656/voc22-401reco

Abstract. A major reform of the Mathematics curriculum was published in England in 2016, implemented in 2017 and examined in 2019. In Bulgaria, the analogous reform was published in 2018, will be implemented in 2020 and examined in 2022…

Методически насоки при разработване на проектно задание по теоретични технически предмети

Доц. д-р Мая Ангелова

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

https://doi.org/10.53656/voc22-402meto

Резюме. Високотехнологичният свят на XXI век поставя нови изисквания пред образователните системи…

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Професионална квалификация по религия за учители нетеолози: добра практика на унибит

Проф. д-р Жоржета Назърска

УниБИТ – София

https://doi.org/10.53656/voc22-402prof

Резюме. В статията се описва като „добра практика“ опитът на УниБИТ в провеждането на два курса за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по религия – ислям и неконфесионално обучение“ през уч. 2018/2019 и 2020/2021 г…

СТЪПКИ КЪМ УСПЕХА

Корпоративната социална отговорност и репутацията на организацията

Николай Кънчев

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

https://doi.org/10.53656/voc22-405corp

Резюме. Статията разглежда ролята на дейностите на една организация в областта на корпоративната социална отговорност като инструмент за създаване и поддържане на положителен имидж, доверие и чувство за лоялност у клиентите….

Движение и здраве – скачам, тичам и се забавлявам, но на пътя аз внимавам

Гьокджан Костадинова

Детска градина № 66 „Елица“ – София

https://doi.org/10.53656/voc22-431dvij

Резюме. Проектът е насочен към приемственост между институцията детска градина и семейството, като социална клетка на обществото…

УЧИЛИЩЕ ЗА УЧИТЕЛИ

Днес представяме: СУ „Васил Левски“ – Елин Пелин

SТЕМ образователни практики за българския учител

Мариета Христова

СУ „Васил Левски“ – Елин Пелин

https://doi.org/10.53656/voc22-451prak

Резюме. През 2021 г. чрез НП „Изграждане на училищна STEM среда“ Министерството на образованието и науката финансира изграждане на училищни центрове с фокус върху STEM…

STEM в класната стая

Ива Григорова

СУ „Васил Левски“ – Елин Пелин

https://doi.org/10.53656/voc22-452stem

Резюме. STEM е акроним в образованието, който означава наука, технология, инженерство и математика, но STEM обучението се простира отвъд тези технически области и е неразделна част от ежедневието ни…

Ученическото самоуправление през погледа на един психолог

Борислава Петрова

СУ „Васил Левски“ – Елин Пелин

https://doi.org/10.53656/voc22-453ucen

Резюме. В началото на 90-те години на ХХ век в училищната система на България се прилага стратегия на ученическо самоуправление чрез Ученическия съвет…

