МЕТОДИКА И ОПИТ

The Curriculum

Phil Budgell

Education Leadership Consultancy (UK)

https://doi.org/10.53656/voc22-212curi

Abstract. It is proposed that respect for agency and choice for the pupils is a priority of education…

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Социално педагогическо приложение на STEM подхода при ученици със специални образователни потребности в професионалното обучение

Д-р Калоян Дамянов

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град

https://doi.org/10.53656/voc22-210soci

Резюме. Чрез използването на приобщаващо и ефективно STEAM образование на ученици със специални образователни потребности и с предоставяне на социално педагогическа подкрепа, се обогатяват техният учебен опит и възможности за заетост…

СТЪПКИ КЪМ УСПЕХА

Великденските празници – обща цел на европейските педагози в etwinning общност за споделяне и сътрудничество

Цветослава Илиева

ДГ „Щастливо детство“ – Плевен

https://doi.org/10.53656/voc22-27veli

Резюме. Авторът споделя опита си за работата на екипа при ДГ „Щастливо детство“ – Плевен, като равноправен участник в eTwinning общност на училищата в Европа и активни участници в проект с акцент традициите във Великденските празници…

ПИСМА ДО РЕДАКТОРА

100-годишнината на Търговската гимназия „Княз Симеон Търновски“

Снежана Танева

Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ – Стара Загора

https://doi.org/10.53656/voc22-231turg

На 15 септември 1921 година в изпълнение на Заповед № 7180 на Министерството на търговията, промишлеността и труда, отваря врати Смесеното нисше училище за търговия и кооперативно дело, което е първото професионално учебно заведение в региона на Стара Загора…

УЧИЛИЩЕ ЗА УЧИТЕЛИ

Днес представяме: ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ – Бургас

SТЕМ подход в обучението по математика във втори клас

Веселина Георгиева

ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ – Бургас

https://doi.org/10.53656/voc22-251stem

Резюме. Текстът представя поредица от STEM упражнения, реализирани с учениците от вторите класове на ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ – Бургас…

PERMA модел за стимулиране на образователните постижения на децата и учениците от XXI в.

Севил Иванова, Михаил Ненов

ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ – Бургас

https://doi.org/10.53656/voc22-252perm

Резюме. Изследването проследява процеса на създаване на първото новосъздадено българско държавно училище през XXI век…

Приложение на бинарния урок като форма на обучение в учебните часове по история и цивилизации

Даниела Христова

ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ – Бургас

https://doi.org/10.53656/voc22-253bina

Резюме. Настоящото изследване се фокусира върху приложението на бинарния урок, разглеждан като нетрадиционна методическа идея в обучението по история…

Използване на статистически методи и икт за представяне на преобладаващ личностен тип в класа

Полина Димитрова

ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ – Бургас

https://doi.org/10.53656/voc22-254izpo

Резюме. Статията представя урок, чиято основна цел е да се представят данни чрез таблици и диаграми с помощта на компютърната програма Excel…

