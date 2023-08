School Leadership

Dr. Phil Budgell

Education Leadership Consultancy – Sheffield (UK)

https://doi.org/10.53656/voc23-41scho

Abstract. In this paper, the principle of subsidiarity – that agency and choice should be delegated to the local level – is introduced.

виж повече

Англоезичният пътепис за България в зората на ХХ в.: създател на образи и медиатор на идентичности

Мая Бойчева

Университет за национално и световно стопанство

https://doi.org/10.53656/voc23-450angl

Резюме. Текстът е част от емпирично изследване, чийто обект е англоезичният пътепис, изобразяващ българската действителност от началото на ХХ в…

виж повече

Традиционен срещу дигитален PR – предимства и недостатъци

Любослава Миткова

Университет за национално и световно стопанство

https://doi.org/10.53656/voc23-451trad

Резюме. Целта на настоящия доклад е да анализира настъпилите трансформации в сферата на връзките с обществеността вследствие навлизането на дигиталните технологии в професията и да се дефинират предимствата и недостатъците на традиционния и дигиталния PR…

виж повече

Стратегически документи за развитието на спорта в България

Василена Иванова

Университет за национално и световно стопанство

https://doi.org/10.53656/voc23-452stra

Резюме. „Спортът представлява разрастващо се социално и икономическо явление със значителен принос към стратегическите цели на Европейския съюз (ЕС) за постигане на солидарност и благополучие“…

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Влияние на COVID-19 върху структурата на сутрешните телевизионни блокове в България в периода 2020 – 2023 г.

Мария Константинова

Университет за национално и световно стопанство

https://doi.org/10.53656/voc23-453vlia

Резюме. Настоящият текст разглежда влиянието на пандемията от COVID-19 върху структурата на четирите основни сутрешни блока в България – „Денят започва“ по БНТ, „Здравей, България“ по Нова телевизия, Тази сутрин“ по БТВ и „България сутрин“ по Bulgaria ON AIR…

виж повече

Стриймингът на сценични изкуства – необходимост или екстра: мнения на мениджъри на театрални организации

Симона Нанова

Университет за национално и световно стопанство

https://doi.org/10.53656/voc23-454stre

Резюме. Изследването е емпирична част от дисертационен труд на тема „Стрийминг моделът на разпространение в сценичните изкуства“, провокиран от засилващото се дигитализиране на сценични произведения и представянето им чрез стрийминг или лайвстрийминг в онлайн пространството…

виж повече