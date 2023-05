Образователни цели и типове алгоритмично мислене в теми от турнира „Черноризец Храбър“ за II – IV клас

Борислав Лазаров

Институт по математика и информатика

Българска академия на науките

https://doi.org/10.53656/voc23-210obra

Резюме. В статията се прави операционализация на таксономията на алгоритмичното мислене, предложена от Вайнтроп и колеги, чрез тестови единици от турнира „Черноризец Храбър“ от състезателни теми за II – IV клас…

Key Performance Indicators – Input, Intervening and Output Variables

Dr. Phil Budgell

Sheffield, UK

https://doi.org/10.53656/voc23-211keyp

Abstract. In this article, the author argues for an open and transparent use of data that already exists but is not collected, collated and analysed within the education system in Bulgaria…

Реализиране на дуалната форма на обучение в България – проблеми и предизвикателства

Силвия Тонева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/voc23-220real

Резюме. В статията са представени резултати от проведено микропроучване относно реализирането на дуалната форма на обучение…

Анализ применения принципов теорий мотивации в геймификации обучения

Абрамова Оксана Федоровна

Волжский политехнический институт

Волгоградский государственный технический университет (Россия)

https://doi.org/10.53656/voc23-221prim

Аннотация. В последнее время в сфере образования довольно остро стоит серьезная проблема, связанная с мотивацией к обучению у школьников и студентов…

Способността за учене – основна предпоставка за компетентност и реализация

Подполк. д-р Христо Георгиев

Военна академия „Г. С. Раковски“

https://doi.org/10.53656/voc23-250spos

Резюме. Динамичното развитие на процесите, които се реализират в съвременните общества – различността на подрастващите поколения, навлизащата масова дигитализация, повишените изисквания на работодателите за знаещи, можещи кадри с опит, създават сериозни предизвикателства пред образователната система и в частност пред висшето образование…

Анализ на концепцията за мултидомейнови операции и интегриране на нововъзникващата идея за „боен облак“

Майор ас. Кристина Крумова

Военна академия „Г. С. Раковски“

https://doi.org/10.53656/voc23-251konc

Резюме. В статията е направен кратък обзор на концепцията за мултидомейнови операции, както и нововъзникващата идея за създаването на боен облак чрез внедряването на облачните технологии…

Същност и класификация на безпилотни надводни апарати

Майор Димитър Йончев, докторант

Военна академия „Г. С. Раковски“

https://doi.org/10.53656/voc23-252sust

Резюме. В статията са описани и класифицирани безпилотните надводни апарати (USV)…

