Годишно съдържание

на сп. „Професионално образование“, 2020 г.

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКО СПИСАНИЕ

VOCATIONAL EDUCATION

JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH

PAGES / СТРАНИЦИ

Number 1 / Книжка 1: 1 – 128

Number 2 / Книжка 2: 129 – 240

Number 3 / Книжка 3: 241 – 348

Number 4 / Книжка 4: 349 – 468

Number 5 / Книжка 5: 469 – 572

Number 6 / Книжка 6: 573 – 688

7 – 8 EDITORIAL / КЪМ ЧИТАТЕЛЯ

LETTERS TO THE EDITOR / ПИСМА ДО РЕДАКТОРА

179 – 187 Историята на един лекторат по време (и не само) на коронавирус [The History of a Lectureship During (and not only) Coronavirus] / Ася Асенова /Assia Assenova

SCIENTIFIC LIFE / НАУЧЕН ЖИВОТ

538 – 542 Предизвикателства пред обучението в земеделието [Challenges in front of Agricultural Education] / Николай Кънчев / Nikolay Kanchev

METHODOLOGY & EXPERIENCE / МЕТОДИКА И ОПИТ

9 – 20 Модел за устойчив професионален избор в средното професионално образование по архитектура и строителство [Model for Sustainable Professional Choice in Secondary Professional Education in Architecture and Construction] / Виолетка Цолова / Violetka Tzolova

135 – 147 Резултати от приложение на уеббазирани образователни ресурси за формиране на здравни компетентности в обучението по биология и здравно образование в VII клас [Results of Application of Web-Based Educational Resources for Formation of Health Competence In Teaching Biology and Health Education in 7th Grade] /

Маргарита Панайотова, Златка Ваклева, Моника Тенева, Светослав Карамфилов, Димо Пенков / Margarita Panayotova, Zlatka Vakleva, Monika Teneva, Svetoslav Karamfilov, Dimo Penkov

148 – 153 „Осмоза. Осмотично поведение на клетка“ – използване на електронни приложения, облачни технологии и демонстриране на експерименти [“Osmosis. Osmotic Cell Behavior” – Use of Electronic Applications, Cloud Technologies and Demonstration of Experiments] / Силвия Георгиева, Силвия Русимова / Silvia Georgieva, Silvia Rusimova

355 – 369 Процедурата BLUP като статистически инструмент в педагогическо изследване за влиянието на уеббазирани образователни ресурси при формиране на екологични компетентности в биологичната подготовка на седмокласници [Best Linear Unbiased Prediction Procedure as Statistical Tools in Educational Research on the Impact of Web-Based Educational Resources for the Formation of Environmental Competence in Biological Preparation of Students in 7th Grade] / Златка Ваклева, Маргарита Панайотова, Тоня Георгиева, Димо Пенков / Zlatka Vakleva, Margarita Panayotova, Tonya Georgieva, Dimo Penkov

475 – 478 Ефективни методи на преподаване за повишаване на качеството на образованието [Effective Teaching Methods for Increasing the Quality of Education] / Снежина Цветанова / Snezhina Tsvetanova

579 – 586 Приложение на анализ на големи данни при предотвратяване на зараза и контрол на COVID-19 [Application of Big Data Analysis in Prevention and Control of COVID-19 Infection] / Владимир Владимиров / Vladimir Vladimirov

RESEARCH ACTIVITIES / ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

21 – 33 Изследване на нагласите на университетски преподаватели за приложение на изследователско обучение [Measuring University Teachers‘ Attitudes for Applying Research Training] / Румяна Неминска / Rumуana Neminska

479 – 489 Амотивация: съвременното предизвикателство пред образователната система [Amotivation: Contemporary Challenge for the Education System] / Ирина Данаилова / Irina Danailova

490 – 500 „Гордост и предразсъдъци“ – лицата със слухови нарушения и техните различни възможности [„Pride and Prejudice“ – People with Hearing Loss and their Different Abilities] / Светослава Съева /

Svetoslava Saeva

587 – 596 Същност и основни характеристики на професионалното прегряване или т.нар. синдром бърнаут. Кога и защо прегряваме в учителската професия? [Essence and Main Characteristics of Burnout. When and why do we overwork in teacher’s profession?] /

Таня Яначкова / Tanya Yanachkova

LIFELONG LEARNING / УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

173 – 178 Алтернативен начин за професионално образование [Alternative Way to Vocational Education] / Ивайло Старибратов / Ivailo Staribratov

370 – 384 Контролна дейност на директора в детската градина – споделяне на добри практики [The Principal’s Control Activities in the Kindergarten – Sharing Good Practices] / Десислава Стоимчева-Коларска / Desislava Stoimcheva-Kolarska

385 – 391 Златното сечение на златната маска [The Golden Section of the Golden Mask] / Денис Сираков, Мариета Сиракова, Николай Сираков / Denis Sirakov, Marieta Sirakova, Nikolay Sirakov

392 – 407 Приложение на профилен подход при насочване на ученици за включване в образователната система [Application of a Profile Approach when Addressing Students for Inclusion in the Educational System] / Мария Георгиева, Мая Рогашка, Петя Йорданова, Деница Русева, Емилия Кожухарова, Златомира Михайлова, Петя Георгиева / Maria Georgieva, Maya Rogashka, Petya Jordanova, Denitsa Ruseva, Emilia Kozhuharova, Zlatomira Mikhailova, Petya Georgieva

408 – 422 Трудовоправна рамка на образователните политики за конкурентност на пазара на труда [Labour Law Frame of the Educational Policies for Competitivness on the Labour Market] / Андрияна Андреева, Галина Йолова / Andriyana Andreeva, Galina Yolova

597 – 610 Европейски политики и инструменти в професионалното образование и обучение, ориентирани към развитие на умения [European Skills and Training-Oriented Policies and Instruments in Vocational Education and Training] / Силвия Цветанска, Емилияна Димитрова, Иванка Михайлова / Silvia Tsvetanska, Emiliana Dimitrova, Ivanka Mihaylova

SCHOOL FOR TEACHERS / УЧИЛИЩЕ ЗА УЧИТЕЛИ

47 – 51 Приказка за едно голямо училище в едно малко градче [A Talе for One Big School in One Small Town] / Ана Боргоджийска, Павлина Плачкова / Anna Borgogiyska, Pavlina Plachkova

52 – 56 Постигане на базова грамотност на учениците от II клас [Achieving Basic Literacy for Students in 2nd Grade] / Даниела Говедарска, Мария Котова, Ивелина Масалджийска / Daniela Govedarska, Mariya Kotova, Ivelina Masaldzhiyska

57 – 64 Голямото приключение, наречено диктовка [The Big Journey, Called Dictation] / Ангелина Генчева, Мая Драгоева / Angelina Gencheva, Maya Dragoeva

65 – 69 Интерактивни методи в часовете по изобразително изкуство за създаване на млади таланти [Interactive Methods for Creating Young Talents in Fine Art Classes] / Лиляна Кисова / Lilyana Kisova

70 – 75 Как училищен двор в град Раковски стана любимо място за игри, учене и отдих [How a Schoolyard in the Town of Rakovski Became a Favorite Place for Games, Learning and Relaxation] / Ана Боргоджийска, Янка Арлашка, Ивана Лесова, Ани Димитрова / Anna Borgogiyska, Yanka Arlashka, Ivana Lesova, Ani Dimitrova

76 – 81 Добри практики в преподаването [Good Teaching Practices] / Милена Лесова, Моника Даржалиева-Косова / Milena Lesova, Monica Darzhaliyeva-Kosova

82 – 86 Училище на радостта [School of Joy] / Павлина Плачкова, Кремена Алексиева / Pavlina Plachkova, Kremena Alexieva

87 – 95 Нетрадиционни решения за традиционната педагогическа комуникация в образователните институции [Specific Solutions for the Traditional Pedagogic Communications in the Educational System] Елена Гергова-Еличина, Любка Байлова / Elena Gergova-Elichina, Luybka Baylova

96 – 102 Трудовоправни проблеми в управлението на училищната организация [Labor Problems in the Management of the School Organization] / Петър Веселинов / Petar Veselinov

103 – 109 Диагностика на резултати от тест входно ниво в Х клас по чужд език в професията [Diagnosis of the Results of Entry Level Test in

X Grade – Foreign Language in the Profession Subject] / Илия Тупчев / Ilia Tupchev

110 – 118 Пътят на една мечта [The Way of a Dream] / Люба Сергева / Luyba Sergeva

119 – 121 Визуализация на обучението по практика „Сервиране“ [Visualisation on Teaching Practice in Serving Subject] / Камен Шолев / Kamen Sholev

307 – 311 Добри практики [Good Practices] / Марияна Великова, Пепа Атанасова / Mariana Velikova, Pepa Atanasova

312 – 314 STEM уроците, които провеждаме [STEM Lessons We Conduct] / Мария Велкова, Тодор Добрев / Maria Velkova, Todor Dobrev

315 – 321 Европейските проекти и тяхната значимост за повишаване знанията, уменията и компетентностите на учениците по професионална, културна и езикова подготовка [European Projects and Their Importance for Enhancing the Knowledge, Skills and Competences of Students in Vocational, Cultural and Linguistic Training] / Станимира Маринова / Stanimira Marinova

323 – 328 Креативно мислене и идеи за решаване на социални проблеми [Creative Thinking and Ideas for Solving Social Problems] / Марияна Великова, Пепа Атанасова / Mariana Velikova, Pepa Atanasova

329 – 333 Знанията по маркетинг и икономическа информатика, представени чрез възможностите на бинарния урок [Knowledge of Marketing and Economic Informatics Presented through the Capabilities of the Binary Lesson] / Албена Желязкова, Севдалина Касабова / Albena Zhelyazkova, Sevdalina Kasabova

334 – 336 Креативният учител – най-ценната иновация [The Creative Teacher – the Most Valuable Innovation] / Марияна Великова, Станимира Желязкова / Mariana Velikova, Stanimira Jeliazkova

337 – 340 Професионалната гимназия по селско стопанство „Свети Георги Победоносец“ [The Vocational High School of Agriculture “St. George”] / Станимира Маринова / Stanimira Marinova

423 – 428 От ученическото самоуправление до споделеното управление на училището, или за един демократичен модел на училищен мениджмънт [From Student’s Self-Governance to Shared School Management, or to a Democratic Model of School Management] / Миглена Колева / Miglena Koleva

429 – 430 Капсула на времето [Time Capsule] / Йозлем Искренова / Yozlem Iskrenova

431 – 440 Проектобазираното обучение в часовете по английски език – средство за повишаване мотивацията на учениците [Project-based

Learning in English Classes – a Means of Increasing Students‘ Motivation] / Ива Топчиева / Iva Topchieva

441 – 450 Творческа лаборатория „Текстът Георги Марков“ [Creative Laboratory “The Georgi Markov Text”] / Дияна Боева / Diyana Boeva

451 – 457 STEM обучението – образование на бъдещето [STEM Training – Education of the Future] / Мария Кирилова / Mariya Kirilova

458 – 460 Учителят днес [The Teacher Today] / Надежда Иванова / Nadejda Ivanova

543 – 556 Приложението на интерактивното обучение в извънкласните дейности по информационни технологии [The Use of Interactive Training in Extracurricular Activities in Information Technologies] / Людмил Велинов / Lyudmil Velinov

557 – 564 Създаването на интерактивни приложения в преподаването по философия за VIII клас [Development of Interactive Applications for Teaching in Philosophy for 8th Grade Students] / Ивета Трайчева /

Iveta Traycheva

611 – 619 Относно някои иновативни практики в преподаването по история и цивилизации [On Some Innovative Practices in Teaching History and Civilizations] / Асен Тимофеев / Asen Timofeev

620 – 625 Бинарният урок разкрива връзката между история и право [The Binary Lesson Reveals the Connection between History and Law] / Евдокия Любомирова, Николина Димитрова / Evdokia Lyubomirova, Nikolina Dimitrova

626 – 634 Развиване на функционалната компетентност на учениците чрез обучението по български език [Improving the Functional Competence of Students through Bulgarian Language Training] / Евелина Миланова / Evelina Milanova

635 – 644 Интерактивни методи на обучение по български език VIII – XII клас [Interactive Methods of Teaching In Bulgarian Language VIII – XII

Grade] / Биляна Николова / Bilyana Nikolova

645 – 655 Иновации в дидактиката на географията [Innovations in the Didactics of Geography] / Йордан Адолфов / Yordan Adolfov

656 –674 Очерци за любовта и жените на българската поезия от ХХ век [Essays for Love and Women of Bulgarian Poetry from the 20th Century] / Борислава Иванова Грозева / Borislava Ivanova Grozeva

STEPS TO SUCCESS / СТЪПКИ КЪМ УСПЕХА

501 – 510 Статистическа извадка от проведено изследване по научен проект за проявите на агресивност и депресия със студенти [Statistical Sample of a Scientific Project Study on the Manifestations of Aggressiveness and Depression of University Students] / Анжелина Янева, Елица Стоянова, Марияна Алберт, Бояна Митрева, Валерия Луканова, Таня Гавраилова /Anzhelina Yaneva, Elitsa Stoyanova, Mariana Albert, Boyana Mitreva, Valeria Lukanova, Tanya Gavrailova

511 – 517 Активност на студентите по дисциплината „Физическо възпитание и спорт“ в условия на карантина. Предпочитани спортове от студентите [University Students’ Activity in the Subject Physical Education and Sport during Quarantine. Most Preferred Sports by the Students] / Петя Христова / Petya Hristova

518 – 524 Онлайн обучението по „Физическо възпитание и спорт“ в училищата [Online Teaching of Physical Education in School] / Филип Шабански / Philip Shabanski

525 – 530 Проучване мнението на студентите относно онлайн заниманията по фитнес гимнастически дисциплини при епидемиологични условия [Study on Students‘ Opinion about Online Fitness Classes in Epidemiological Conditions] / Николета Бочева / Nikoleta Bocheva

531 – 537 Програми и методики за обучение по тенис на маса при

7 – 12-годишни деца в България [Table Tennis U12 Programs and Methodologies in Bulgaria] / Венелина Цветкова / Venelina Tsvetkova