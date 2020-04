МЕТОДИКА И ОПИТ

Резултати от приложение на web-базирани образователни ресурси за формиране на здравни компетентности в обучението по биология

и здравно образование в VII клас

Резюме. В статията е направен анализ на резултати от експериментално проверен методичен модел за приложение на уеббазирани образователни ресурси за формиране на здравни компетентности в обучението по „Биология и здравно образование“ в VII клас. За обработка и анализ на резултатите е използван процедурен модел BLUP (Best Linear Unbiased Prediction), който не е прилаган досега в педагогически изследвания. Обект на изследването са ученици от базово училище с висока степен на интерес и успеваемост в областта на естествените науки.

Резултатите от изследването (in-between усреднявания) сочат, че системата „учител – здравни знания“ достоверно влияе върху различията в постигнатите резултати на системата „разлика в половете – учител – умения“, при това – в полза на момичетата. Системата „учител – здравни знания“ достоверно влияе върху различията в постигнатите резултати на системата „разлика в половете – уебзнания“, но в полза на момчетата. Висока положителна корелация се отчита между резултатите, получени за здравни знания и умения при преподаването по традиционната методика (учител).

Ключови думи: педагогически експеримент; уеб базирани образователни ресурси; здравни компетентности; процедурен модел; (BLUP) Best Linear Unbiased Prediction

1)Маргарита Панайотова, 1)Златка Ваклева, 2)Моника Тенева,

3)Светослав Карамфилов, 3)Димо Пенков

1)Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

2) ОУ „Райна Княгиня“ – Пловдив

3)Аграрен университет – Пловдив

„Осмоза. Осмотично поведение на клетка“ – използване на електронни приложения, облачни технологии и демонстриране на експерименти

Резюме. Природо-математическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“ – Кюстендил, подкрепи инициативата на УНИЦЕФ и Министерството на образованието и науката за популяризиране на Глобалните цели за устойчиво развитие, като се включихме в глобалната инициатива „Най-големият урок в света“. Инициативата запознава младото поколение с Глобалните цели за устойчиво развитие, призовава всички заедно да направим планетата справедлива, здрава и устойчива и да поемем ангажимент към нейното бъдеще. През тази учебна година във връзка с 30-ата годишнина от приемането на Конвенцията за правата на детето, Инициативата е посветена на децата с увреждания. На Глобална цел №15 „Живот на Земята“ бе посветен урокът „Осмоза. Осмотично поведение на клетка“. Урокът включва използване на електронни приложения, облачни технологии и демонстриране на експерименти при представяне на осмозата като химичен процес и разглеждане на осмотичното поведение на растителни и животински клетки.

Ключови думи: електронни приложения; облачни технологии; демонстриране на експерименти; осмоза; осмотично поведение на клетка; междудисциплинарен урок

Силвия Георгиева, Силвия Русимова

Природо-математическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“ – Кюстендил

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Diversity Challenges in Landbased Education

Abstract. Equality and equal opportunities for women and men are central values of our society. Changes in traditional gender roles can only be achieved if people learn to be more aware of them. Gender-sensitive pedagogy assumes that girls and boys enter school with different interests, strengths and weaknesses through their socialisation in family and society and are confronted with different worlds of experience. For this reason, school – alongside family – is an extremely influential institution for the development of social gender and an equal relationship between the sexes. Based on the concept of the course „Sexuality and Gender“, possibilities are shown how gender-sensitive education can be introduced in agrarian and environmental pedagogical professions and how the school system can benefit from it.

Keywords: Agrarian and Environmental pedagogy; gender; gender competence; gender-sensitive; diversity; sexuality; methods

Sarah Eichinger

University College for Agrarian and Environmental Pedagogy – Vienna (Austria)

Пренаталният ултразвук: манна небесна, руска рулетка или кутията на Пандора

Резюме. Разпространението на редица патологични състояния сред децата и възрастните към днешна дата (разстройства от аутистичния спектър, дислексия, късно проговаряне, епилепсия, хиперактивност, дефицит на вниманието, емоционални и поведенчески нарушения) е твърде широко. По данни, описани в статията, причина за това може да се търси и в пренаталното ултразвуково облъчване. В България рутинното прилагане на ултразвукова диагностика в пренаталния период се обявява за „напълно безопасна“ както за майката, така и за нейното дете – твърдение, което противоречи на фактологията и на емпирично доказаните резултати в световен мащаб вече няколко десетилетия.

Ключови думи: опасност; риск; пренатален ултразвук; Доплер; устройства за наблюдение; специални образователни потребности; деца с различни способности; информирано съгласие; съзнателно родителство; отговорно родителство; бременност

Светослава Съева

Югозападен университет „Неофит Рилски“

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Алтернативен начин за професионално образование

Резюме. Образованието винаги е в догонваща позиция спрямо икономическото развитие, като една от причините е стереотипите при осъществяването му.

В статията споделяме опита на национална програма „Обучение за ИТ кариера“, която се осъществява от 2017 година в България. Целта на Програмата е да осигури на фирмите в ИТ сектора качествено подготвени и силно мотивирани кадри. Анализирани са силните и слабите страни на този вид образование, както и възможността за разширяване на обхвата в други сектори от икономиката. Схемата на този алтернативен начин за професионално образование е подходяща за развиване на секторни политики, в които активна страна е бизнесът.

Ключови думи: професионално образование; дистанционно образование; образование по програмиране; ИТ кариера

Лина Янбастиева-Петрова

СУ „Йоан Екзарх Български“ – Шумен

ПИСМА ДО РЕДАКТОРА

Историята на един лекторат по време (и не само) на коронавирус

Ася Асенова

Университет Ка’ Фоскари – Венеция (Италия)

УЧИЛИЩЕ ЗА УЧИТЕЛИ

Средно училище „Йоан Екзарх Български“ – Шумен

Училището на границата между две култури

Резюме. Настоящата статия има за цел да представи образователни практики в училище, създадено през 2000 г. Символиката на първата година от новото хилядолетие предизвиква отговорност за изграждане на модерно училище с актуална за потребителите инфраструктура и изпреварващ времето си модел на обучение. Учителите осъзнават, че работят на границата на две култури – книжната и дигиталната, и организират своята работа, съобразявайки се с профила на съвременния ученик.

Ключови думи: модерно образование; дигитализация; граница; качество

Валентина Тодорова

СУ „Йоан Екзарх Български“ – Шумен

Технологичната образователна среда в началното училище

Резюме. Технологичната образователна среда, като част от структурата на интерактивното обучение, предлага начини за взаимодействие между педагога и учениците. Интегрирането на информационните технологии в учебния процес не e новост за СУ „Йоан Екзарх Български“ – Шумен. Училището е част от националната програма „Иновативни училища“ от учебната 2017/2018 г.

Осъвременяването на техническата база и развитието на дигиталната култура на учениците са естествено продължение на целите, заложени в стратегията на учебното заведение. Промяната на образователната среда обхваща нейното съдържание, методи и цели.

Настоящата работа представя идеята за въвеждането на нов организационен модел, който да усъвършенства вече развитите и работещи иновативни подходи. Амбицията на проекта „Без домашно вкъщи“ от учебната 2020/2021 г.

е учениците да имат възможност, в рамките на учебния ден, да приключат напълно учебната работа.

Ключови думи: технологична образователна среда; интерактивно обучение; дигитална култура; иновативни подходи

Искра Стефанова, Милена Енева

СУ „Йоан Екзарх Български“ – Шумен

Дистанционно обучение по английски език за ученици в начален етап

Резюме. Съвременните деца живеят във време, в което технологиите са неделима част от ежедневието. Мишката и клавиатурата заменят листа и химикалката. Новото дигитално поколение е „на ти“ с тъчскрийна от много ранен етап на развитие. Поради това в образователната стратегия на СУ „Йоан Екзарх Български“ – Шумен, разработена през 2016 г., е заложено следното: „Приоритет е необходимостта от ефективно прилагане на информационните и комуникационните технологии, иновации в образованието и изграждането на вътрешна информационно-комуникационна структура и връзките в нея за осъществяване на образователните цели1)“. В настоящата статия е представена една част от възможностите на обучението по английски език в начален етап в онлайн режим. Дигиталната осигуреност и компетенции на учителите, съчетана с познавателната активност на учениците е предпоставка за бързото въвеждане на дистанционно обучение и създаването на виртуална класна стая.

Ключови думи: дистанционно обучение; иновации; интерактивни методи; обучителни игри

Петя Боянова

СУ „Йоан Екзарх Български“ – Шумен

Възлагането на задачи за домашна работа в дигитална среда като средство за повишаване мотивацията и резултатите на учениците

Резюме. Дигитализацията на учебния процес и използването на иновативни и интерактивни методи на преподаване и оценяване налагат промяна и в нагласите към задачите за самостоятелна работа извън класната стая.

В настоящата статия са представени модели на работещи практики за повишаване мотивацията за учене и резултатите на учениците чрез дигитализация на домашната работа, задаването ѝ за изпълнение и оценяване онлайн, които са достъпни и лесни за прилагане в ежедневните учебни активности.

Ключови думи: дигитална компетентност; домашна работа; интерактивни методи; мотивация за учене

Женя Теллалова

СУ „Йоан Екзарх Български“ – Шумен

Езиковите норми и прагматичната функция на речта

Резюме. В статията се представят проучвания върху спецификата на езиковата нормативност като кодификатор, сферите на приложение на кодификатора в съвременния комуникативен дискурс и изводи за гъвкавостта и необходимата посока за адаптивност на езика. Целта е да се открои необходимото взаимодействие между езиковата нормативност и прагматичната функция на комуникативния акт. Тези особености се възприемат чрез отчетливите различия при функционирането на езика в отделни времеви диапазони – от Освобождението до съвремието. Примерите за стилистичен анализ на средствата за въздействие са ексцерпирани от политически речи, които са доказателство за развойните процеси в езика. Откроено е влиянието на обществено-политическия фактор за динамичната езикова изменчивост.

Ключови думи: български език; езикови норми; когнитивна лингвистика; стилистика; лингвистична прагматика; политическа реч

Жанета Андреева

СУ „Йоан Екзарх Български“ – Шумен

Развиване на уменията за четене при ученици от първи и втори гимназиален етап на средната степен на образование в условията на дистанционно обучение

Резюме. Придобиването на четивна и дигитална грамотност, както и усъвършенстването на ключовите за XXI век умения за сътрудничество и креативност се оказват от съществено значение за бъдещата реализация на съвременния човек. Статията разглежда основните принципи в методиката на преподаване на чужд език по отношение на развиване на четивните умения на учениците и представя един поглед върху възможностите за внедряване на съвременните технологии в чуждоезиковото обучение. Описаният начин на работа е апробиран през учебната 2019/2020 година в резултат на педагогическо изследване, проведено с ученици от гимназиален етап в Средно училище „Йоан Екзарх Български“ – Шумен. Той се оказва ефективен и в условията на дистанционно обучение.

Ключови думи: дистанционно обучение; интензивно четене; екстензивно четене

Лина Янбастиева-Петрова

СУ „Йоан Екзарх Български“ – Шумен