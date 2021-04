МЕТОДИКА И ОПИТ

Evaluation of Practice-integrated Dual Study Models in Bulgaria and Romania and Implications for Cross-border European Cooperation between Universities and Business

Abstract. The paper addresses the country-specific pilot implementation of dual higher education programmes from the engineering domain in Bulgaria and Romania. The paper presents a summary of the findings from the evaluation of the pilot programmes. The data evaluated has been collected in each country by the means of a peer review in the implementing institutions with the participation of the three main stakeholder groups involved – students, academic staff and industrial mentors. Qualitative data collection tools and interpretative data evaluation methods have been applied in this research. The set of methods include table-based group exercises with each stakeholder group combining open-ended questions, semi-structured group discussions and observation. Inductive research approach has been applied in the evaluation of the collected data. Finally, the data interpretation serves to discuss the impact of the piloted dual education model in both countries and provides an outlook with regard to the cooperation in education and training at European level.

Keywords: dual higher education; in-company training; responsive engineering curricula; industry-related skills; professional education

Evgenia Mahler

University of Applied Science Wismar (Germany)

Педагогическо умение за достъпно преподаване в професионална гимназия

Резюме. Статията разглежда същността и качествата на учителя, в частност учителя, преподаващ предмети от професионалната подготовка. Изяснява понятието достъпност на преподаване на учебното съдържание и необходимостта от прилагането ѝ. Представя предизвикателствата пред учителя в професионалната гимназия и отговорността му да формира у ученика трайни и разнопосочни знания и умения, които да го направят гъвкав, адаптивен и креативен гражданин на света, с будно гражданско съзнание и чувствителност към проблемите на другите и на планетата.

Ключови думи: достъпност; преподаване; професионална подготовка; достъпно учебно съдържание

Инж. Снежина Цветанова

ПГЯЕ „Игор В. Курчатов“ – Козлодуй

Урок за отраслова професионална подготовка по сградостроителство. Покривни линии

Резюме. В настоящия текст авторът представя разработен урок за отраслова професионална подготовка по сградостроителство на тема „Покривни линии“. С разработката на урока се цели развиване на творческите способности на учениците и умения за решаване на проблемни ситуации. При планирането и организирането на урока се акцентира върху целите и задачите, развиващи логическото, абстрактното и технологичното мислене, пространственото въображение и способности за решаване на различни по вид проблеми. Включен е и раздел за затвърждаване на придобитите знания и умения.

Ключови думи: урок; ученици; творчество; проблемни ситуации; покривни линии; строителство

Инж. Елена Бекова

Професионална техническа гимназия „Васил Левски“ – Видин

Развитие на дигитална грамотност в обучението по технологии и пред-приемачество в VIII клас

Резюме. В статията се акцентира върху дигиталните компетентности, дигиталната грамотност и дигиталните умения, които се развиват в процеса на обучение по технологии и предприемачество в VIII клас. Направен е преглед на общоприетите схващания за понятието дигитална компетентност, допирните точки и различията между термина и свързаните с него понятия – дигитални умения и дигитална грамотност. Обучението е ориентирано към увеличаване обема на самостоятелната работа. Чрез комбинация от теория и практически упражнения, базирани на интерактивни методи, учениците развиват личните си качества и интереси.

Ключови думи: дигитални компетентности; дигитална грамотност; дигитални умения; кариера

Маргарита Таушанова

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Предпочитан начин на управление и комуникационни характеристики на роботите асистенти в зависимост от индивидуалните нужди на потребителите

Резюме. Статията представя резултатите от проект, насочен към ползването на роботи асистенти в перспективата на повишаване качеството на живот в условията на застаряване на населението в Европа и увеличаване на процента лица със затруднения. Това поставя нов фокус на обединяване и интегриране на усилията на различни науки в търсенето на адекватни предлагани мерки на оперативно ниво през призмата на какво могат, а не какво не могат лицата със специфични затруднения, и поддържане на автономността на самотно живеещите стари хора. Описани са предпочитанията по отношение на начина на управление на робота асистент и външните му характеристики и изпълнявани функции на лица със затруднения и самотно живеещи възрастни. В тази връзка, са изведени две групи фактори – общото и различното в потребителските предпочитания, което може да даде ценни насоки за оптимално отчитане на общите и индивидуалните характеристики и потребности.

Ключови думи: роботи асистенти; лица с увреждания; самотно живеещи възрастни; качество на живот; асистиран живот

1)Доц. д-р Маргарита Бакрачева, 2)доц. д-р Найден Шиваров

1) Софийски университет „Св. Климент Охридски“

2) Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН

СТЪПКИ КЪМ УСПЕХА

Напред към следващата мисия

Резюме. Днес най-голямото предизвикателство пред образователната система е начинът, по който учим. Затова ни трябват много по-добри методи да развиваме и превръщаме в навик ключовите житейски умения, или както още се наричат „уменията на XXI век“ (решаване на проблеми, креативност, работа в екип, общуване, инициативност, лидерство, адаптивност и др.). Един успешен начин да се случва това, е проектно базираното обучение. Мисиите, които са част от метода „Дизайн мислене“, са новаторски начин на провеждането му. Ето защо през учебната 2020/2021 година в СУ „Бачо Киро“

– гр. Павликени, като част от проект, с който училището е одобрено за иновативно, се използва този метод. „Дизайн мисленето“ е процес, който може да се приложи към всичко, което трябва да се произведе, създаде или реши. С него малките ученици организират информация и идеи по-добре, вникват по-ясно в гледната точка на други хора и разбират по-ясно проблемите им, успяват да формулират точно предизвикателствата, да измислят по-креативни идеи и да намират бързи начини да ги изпробват на практика. С всяка реализирана дейност или проект с „Дизайн мислене“ те научават, че могат заедно в екип да посрещат непознати предизвикателства и да откриват нови решения. За една учебна година мисиите са седем на брой. Те се реализират в пет последователни дни по 2 часа на ден всеки месец. Благодарение на създателите от Red Paper Plane учениците бяха архитекти, космонавти и откриватели. Предстои им да са еколози, пътешественици, метеоролози и автомобилни дизайнери. Всички заедно – ученици, учители и родители, поехме на едно невероятно пътешествие на крилата на червения хартиен самолет, за да може възпитаниците на СУ „Бачо Киро“ –

гр. Павликени, да са щастливи и успешни в XXI век.

Ключови думи: умения на XXI век; проектно базирано обучение, мисии; метод „Дизайн мислене“; непознати предизвикателства; нови решения; практика; работа в екип; успех

Милена Маринова-Димитрова

Средно училище „Бачо Киро“ – Павликени

Образователни и културни политики в периода от 2012 до 2020 г. спрямо внедряването на интеркултурни образователни програми за етно-

графски и исторически музей

Резюме. Музейното образование, което създава условия хората да разбират по-добре своята собствена култура и други култури и да формират умения за ефективно междукултурно взаимодействие, се основава на признаване и приемане на различията и на развиване на съпричастност, толерантност и уважение, същевременно съдействайки за опазване на културните ценности. Това обуславя ролята на образованието в етнографския и историческия музей като инструмент за успешно осъществяване на интеркултурния диалог. Настоящата статия представя основни аспекти на извършен функционален анализ на образователни и културни политики в периода от 2012 до 2020 г. В допълнение, в контекста на ключовите глобални и европейски визии за образование и култура и тяхната рефлексия в националните политики до 2030 г.

е обосновано внедряването на съвременни интеркултурни образователни програми за етнографски и исторически музей в стратегически план. Проучванията са извършени в рамките на научно изследване за съвременни интеркултурни образователни програми за етнографски и исторически музей.

Ключови думи: образователни политики; културни политики; етнографски и исторически музей

Елена Витанова

СУ „Св. Климент Охридски“

ПИСМА ДО РЕДАКТОРА

Стремим се да ориентираме работата си към бъдещето

Минка Господинова

Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“ – Добрич

УЧИЛИЩЕ ЗА УЧИТЕЛИ

В настоящия брой представяме:

Професионална гимназия по механоелектротехника „Ген. Иван Бъчваров“ – Севлиево

www.pgmet.com

Формиране, функциониране и развитие на историческите понятия в учебния процес по история

Резюме. Статията разглежда съвременната историческа епоха – от Първата световна война до днес, и свързаните с нея понятия и дискусии. Разглеждат се понятия и категории, които имат първостепенно значение за обективното представяне на тази действителност. Формирането на историческите понятия е от особена важност за цялостния процес на обучението по история. Авторът разглежда и анализира различни мнения за методическите изисквания към понятията в учебния процес по история, представени в методическата литература. Посочена е ролята на преподавателя при изясняване на учениците на съдържанието на нови понятия в съвременната история.

Ключови думи: история; урок; ученик; понятие; категория

Павлина Иванова

ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“ – Севлиево

„Обърната класна стая“ – урок по география и икономика с иновативни елементи

Резюме. Статията разглежда възможностите, които методът „Обърната класна стая“ (Flipped Clarssroom) предлага на учениците и учителите в час по география и икономика. Чрез подхода на обърната класна стая се сменят местата на домашната работа и преподаването на ново знание. Учителят играе ролята на ментор и помага на учениците да затвърждават наученото чрез дискусии, игри, екипна работа и изработване на мисловни карти.

Ключови думи: обърната класна стая; мисловна карта; приложение Coggle; мозъчна атака

Ивелина Колева

ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“ – Севлиево

Програмираното обучение за активизиране на познавателната активност на учениците при изучаване на електротехническо чертане в X клас

Резюме. В тази статия се разглежда готовността на учениците да активизират познавателната си активност при изучаване на електротехническо чертане, използвайки програмирани уроци за усвояване на нови знания и умения за работа с програмен продукт CADdy++ Еlectrical. Така разработените уроци дават възможност на обучаемите да разглеждат материала избирателно, в зависимост от потребностите си и да определят сами темпото на своя напредък. Използването на компютърна система като средство за самообучение е пряко свързано с повишаването на качеството и ефективността на самостоятелната работа на обучаващите се, което допринася за повишаване отговорността и мотивацията им в процеса на обучение.

Ключови думи: професионално образование; модулно обучение; програмирано обучение; самостоятелна работа; съвременни методи, ориентирани към ученика в центъра на обучението

Дияна Николова

ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“ – Севлиево